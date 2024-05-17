Производство сельхозпродукции в январе-апреле 2024 года выросло на 6,9%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе-апреле 2024 года в текущих ценах составило 6,5 млрд. рублей и увеличилось на 6,9% по сравнению с январем-апрелем 2023 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 6,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 7,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Белстат.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 613 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем в январе – апреле 2023 г., молока – 2865 тыс. тонн (на 8,2% больше), яиц получено 1202 млн. штук (на 19% больше).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,5% молока и 91,2% производства яиц.

На 1 мая 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.