Производство сельхозпродукции в январе выросло на 4,3%

В январе 2024 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения)

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе 2024 года в текущих ценах составило 1,6097 млрд. рублей и выросло на 4,3% по сравнению с январем 2023 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1,5844 млрд. рублей, что на 4,6% больше, чем в январе 2023 года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 151,4 тыс. тонн, молока – 710,1 тыс. тонн, яиц получено 303,3 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,7% молока и 94,4% производства яиц.

На 1 февраля 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.