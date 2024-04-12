В Беларуси запретили рыбалку на судака

С целью сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его воспроизводства во всех рыболовных угодьях с 15 апреля по 30 мая его добыча запрещена, сообщил Минсельхозпрод РБ.

«В случае вылова судака в указанные сроки, он должен с наименьшими повреждениями независимо от его состояния незамедлительно выпускаться в естественную среду обитания», - говорится в сообщении.

За незаконный лов судака предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь, а нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 30 б.в. и за каждую особь судака придется ещё заплатить вред, который рассчитывается на основании такс, исчисленных в тройном размере. Таким образом за одного судака вред составит 18 б.в. В случае, если сумма вреда составит 100 и более базовых величин, наступает уголовная ответственность.