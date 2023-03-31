Последнее обновление: 31.03.2023 15:24

Россия предоставила Беларуси квоту на вылов 50 тыс. тонн минтая в Охотском море

Росрыболовство разрешило белорусским предприятиям добычу минтая в Дальневосточном федеральном округе.

«Первые в этом году разрешения на добычу водных биоресурсов для Белоруссии оформлены Приморским территориальным управлением Росрыболовства. Белорусской стороне объем вылова минтая в Западно-Беринговоморской подзоне определен в объеме 30 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской подзоне - 10 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской подзоне - 5 тыс. тонн, в Западно-Камчатской подзоне - 5 тыс. тонн. Промысел будет вестись совместными российско-белорусскими предприятиями", - говорится в сообщении.

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