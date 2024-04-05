Погранкомитет РБ: 2780 фур ожидают въезда в ЕС

На утро пятницы 2780 грузовиков стоят в очередях на въезд в страны ЕС, сообщает Госпогранкомитет Беларуси

В частности, 1760 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву.

«Сопредельные контрольные службы с начала недели пропустили на свою территорию около 30% фур от нормы. Самый загруженный маршрут на данном направлении по-прежнему проходит через Шальчининкай (Бенякони)», - говорится в сообщении ведомства.

Перед единственным действующим латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) в очереди стоят 820 грузовиков. С понедельника через данный погранпереход в Латвию въехало 44% авто.

Контрольные службы польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) ежесуточно принимали в среднем 61% транспорта.

По состоянию на 10:00 около 400 легковых авто ожидают въезда в ЕС перед всеми сопредельными погранпереходами.