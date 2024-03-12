Последнее обновление: 12.03.2024 15:06

Совмин РБ утвердил тарифы на отслеживание навигационных пломб

Совмин РБ постановлением №154 от 7 марта 2024 года утвердил тарифы на услуги по обеспечению отслеживания перевозок c применением навигационных пломб.

«Для начала перевозки объекта отслеживания и его отслеживания (услуги по наложению навигационных пломб, предоставлению информации, обеспечению отслеживания перевозки и обеспечению объекта отслеживания необходимым количеством навигационных пломб)» тариф установлен в размере 10 базовых величин.

«Для проследования перевозки объекта отслеживания через территорию Республики Беларусь (услуги по предоставлению информации и обеспечению объекта отслеживания необходимым количеством навигационных пломб) тариф установлен в размере 3 базовых величин; для завершения отслеживания – в размере 6 базовых величин.

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