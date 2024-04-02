Беларусь в I квартале поставила в РФ почти 200 млн. яиц

Беларусь по итогам первого квартала 2024 года поставила в Россию 194,8 млн яиц, сообщил Россельхознадзор.

"За 1-й квартал 2024 года на отечественный рынок ввезено 235,6 млн шт. яиц из Беларуси, Азербайджана и Турции", - говорится в сообщении.

Всего из Азербайджана в Россию в первом квартале 2024 года поступило 28,1 млн яиц, из Турции - 12,6 млн яиц, из Беларуси - 194,8 млн яиц.

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. С начала 2024 года яйца подешевели на 4,68%.