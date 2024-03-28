Послы ЕС договорились о компромиссе в условиях торговли с Украиной

Послы ЕС договорились об обновлении и продлении действия соглашения о либерализации торговли с Украиной.

"Послы ЕС согласовали новый компромисс о продлении торговых мер для Украины, который обеспечивает сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", – говорится в сообщении бельгийского председательства.

Бельгийское председательство добавило, что этот компромисс еще должен принять Европарламент.

Базовый период, который будет приниматься во внимание при определении объемов поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже.