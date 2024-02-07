Украина инициирует пересмотр правил торговли с ЕС в Соглашении об ассоциации

Украина хочет, чтобы режим торговли с ЕС с полной отменой пошлин был закреплен в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом в среду на брифинге с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Мы, безусловно, приветствуем решение Еврокомиссии продлить до июня 2025 года полную отмену пошлин на украинскую продукцию. Вместе с Соглашением об ассоциации это решение обеспечит Украине так называемый "экономический безвиз", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Киев не только ожидает быстрого одобрения этой инициативы всеми институтами ЕС, но считает важным закрепить такой полностью свободный режим торговли в самом Соглашении об ассоциации.

"Это одно из главных направлений нашей работы в этом году в торговых отношениях с ЕС... Надеюсь, что соответствующие переговоры могут быть анонсированы уже во время Совета ассоциации", – добавил глава правительства.

Шмыгаль также признал, что слишком резкие изменения в торговых потоках могут вызвать недоразумения. "Поэтому наша общая задача – обеспечить открытую и безбарьерную торговлю, которая будет отвечать интересам как производителей из Украины, так и в ЕС", – резюмировал он.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала продлить еще на год полное открытие рынка ЕС для украинской продукции, в том числе аграрной.