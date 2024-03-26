Германия выделяет €45 млн агентству ООН по делам палестинцев, но не для Газы

Правительство Германии выделяет €45 млн Ближневосточному агентству ООН UNRWA для его работы в Иордании, Ливане, Сирии и на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в то же время финансирование для Газы остается приостановленным. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел ФРГ.

Сумма включает €23 млн на помощь палестинским беженцам в Иордании, Ливане и Сирии, а также на продовольственную помощь на Западном берегу реки Иордан.

Из оставшихся средств €15 млн предназначены для поддержки базовых медицинских и образовательных услуг для палестинских беженцев в Иордании и Ливане, а €7 млн – для программы "Наличные за работу" для палестинских беженцев в Ливане.

Германия вместе с другими странами-донорами приостановила выделение средств UNRWA в секторе Газа после того, как в январе Израиль обвинил нескольких сотрудников агентства в причастности к терактам, совершенным палестинской группировкой ХАМАС 7 октября.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что, исходя из предварительной информации, которую предоставил Израиль, эти обвинения выглядят правдоподобными, а также пообещал предоставить исчерпывающие разъяснения.

В настоящее время проводятся два отдельных расследования, и нескольких сотрудников агентства уже уволили, сообщает DPA.

Как отмечает МИД Германии, решение о будущей поддержке UNRWA в секторе Газа примут после обнародования результатов проверки.