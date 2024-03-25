В ЕС официально рекомендовали дальше сокращать потребление газа на 15%

В ЕС считают, что страны-члены Евросоюза должны продолжать сокращать потребление газа минимум на 15% еще по крайней мере до конца марта следующего года. Такое решение в понедельник принял Совет ЕС.

Совет ЕС 25 марта официально принял рекомендацию, которая призывает страны-члены продолжать сокращать потребление газа до 31 марта 2025 года минимум на 15% по сравнению со средним потреблением между 1 апреля 2017 года и 31 марта 2022 года.

Эта рекомендация призвана помочь странам ЕС принять адекватные меры по безопасности поставок, пока в 2025 году не начнут действовать директивы по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии.

Обе директивы обеспечат структурное сокращение спроса на газ в ближайшем будущем, одновременно достигая целей ЕС по декарбонизации.

Впервые государствам ЕС начали рекомендовать сокращать потребление газа в 2022 году, в ответ на энергетический кризис, вызванный полномасштабной войной России против Украины.

Впоследствии соответствующий регламент продлили на год в 2023 году.

Благодаря мерам по сокращению спроса ЕС удалось поэтапно отказаться от примерно 65 млрд кубометров российского газа в 2023 году, прежде всего в домохозяйствах и промышленности.

Страны ЕС достигли политического согласия относительно того, чтобы и дальше сокращать потребление газа, в начале марта.