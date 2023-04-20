Страны Евросоюза перевыполнили план по экономии газа

Страны Европейского Союза перевыполнили план по экономии газа, утвержденный летом 2022 года на фоне рекордных цен на газ, пишет Financial Times.

В прошлом году Евросоюз решил снизить потребление на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, по сравнению с их средним потреблением за тот же период в 2016-2021 годах. В критических случаях Брюссель мог перейти к обязательным требованиям, но этого не потребовалось.

По данным Евростата, экономия газа в ЕС за этот период составила 17,7%.

Значительному сокращению потребления газа отчасти способствовала мягкая зима, но перевыполнение плана нельзя списать только на погоду.

"Энергоемкие компании снизили производство, домохозяйства экономили энергию, происходил переход на другие источники топлива", – цитирует газета Хольгера Шмидинга, главного экономиста немецкого инвестбанка Berenberg.

Самой большой экономии достигли Финляндия (более 50%) и Литва (более 40%).

Сниженный уровень потребления сохранится и в течение нынешнего года, прогнозирует Хеннинг Глойштейн из консалтинговой компании Eurasia Group, поскольку экономии во многом достигли в результате мер по повышению энергоэффективности. В этом году спрос на газ в ЕС, по его оценке, снизится еще на 3-5%, в частности, благодаря новым проектам в возобновляемой энергетике.