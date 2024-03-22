Конгресс США представил проект бюджета на $1,2 триллиона для предотвращения шатдауна

После нескольких дней задержек лидеры Конгресса США представили двухпартийный пакет расходов на оборону, национальную безопасность и другие программы на сумму 1,2 триллиона долларов, что дает законодателям менее двух дней для предотвращения приостановки работы правительства.

Палата представителей, которую контролируют республиканцы, проголосует за этот пакет в пятницу, и в Сенате, где большинство имеют демократы, останется всего несколько часов, чтобы принять пакет из шести законопроектов, который покрывает около двух третей правительственных расходов в размере 1,66 триллиона долларов на финансовый год, начавшийся 1 октября.

"После того, как Палата представителей примет закон, Сенату понадобится двухпартийное сотрудничество, чтобы принять его до пятницы и избежать приостановки работы правительства", – сказал лидер демократического большинства в Сенате Шумер в своем выступлении в Конгрессе.

Ранее лидеры Конгресса Соединенных Штатов заключили соглашение о финансировании правительства США до 30 сентября.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.