Широкая денежная масса Беларуси сократилась за январь-февраль на 0,02% до 75654,0 млн. руб.

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 марта 2024 года составил 75654,0 млн. руб., сократившись на 0,02% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В феврале прирост ускорился до 3,44% с -3,34% в январе.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 марта 2024 года 9761,3 млн. руб., увеличившись на 3,88% в феврале. С начала года рост показателя составил 3,03%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 22794,6 млн. руб., увеличившись на 4,38% за февраль. С начала года агрегат сократился на 6,98%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в феврале выросла на 4,01% и на 1 марта составила 41788,3 млн. руб. С начала года спад показателя составил 0,50%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 16698,8 млн. руб., сократившись на 2,69% с начала года (в феврале рост на 0,51%). Переводные депозиты на 1 марта составили 16712,0 млн. руб., увеличившись на 4,19% с начала года (в феврале рост на 5,07%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 марта 2024 года составил 39747,9 млн. руб., сократившись на 1,22% с начала года (в феврале увеличившись на 3,82%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в феврале вырос на 2,74%, с начала года – вырос на 0,63% и на 1 марта составил 33410,8 млн. руб.

В 2024 году объем широкой денежной массы Беларуси сократился на 0,02% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 11-15%.