Широкая денежная масса Беларуси сократилась за месяц на 3,17% до 59298,7 млн. руб.

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 февраля 2023 года составил 59298,7 млн. руб., сократившись на 3,17% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В январе прирост замедлился до -3,17% с 10,52% в декабре.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 февраля 2023 года 6968,8 млн. руб., увеличившись на 1,09% в январе.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 17627,4 млн. руб., сократившись на 3,71% за январь.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в январе сократилась на 2,29% и на 1 февраля составила 30457,6 млн. руб.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 16730,2 млн. руб., сократившись на 2,18% с начала года. Переводные депозиты на 1 февраля составили 11470,2 млн. руб., сократившись на 6,71% с начала года.

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 февраля 2023 года составил 28893,3 млн. руб., сократившись на 3,58% с начала года. Рублевый эквивалент валютных депозитов в январе сократился на 4,07% и на 1 февраля составил 28200,4 млн. руб.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси сократился на 3,17% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.