Европейская комиссия на следующей неделе, как ожидается, представит предложение по количественным ограничениям на импорт зерна из России и Беларуси на фоне протестов европейских фермеров и призывов Украины пойти на этот шаг.

Как сообщил RMF FM неназванный европейский дипломат, предложение Еврокомиссии будет предусматривать квоты на продовольственные товары из РФ и Беларуси. Полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен и негативного влияния на более бедные страны мира.

Транзит российской и белорусской агропродукции по-прежнему будет разрешен.

"До сих пор не существовало количественных ограничений на импорт зерна из России, в то время как такие ограничения существуют для импорта – украинского. Такое решение становилось все труднее поддерживать с моральной и политической точки зрения", – отмечает RMF FM.

По данным Евростата, в 2023 году в ЕС было ввезено более 1,5 миллиона тонн зерна по сравнению с 970 тысячами тонн в 2022 году. Таким образом, проблема с российской сельскохозяйственной продукцией стала реальной.

В феврале парламент Латвии принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.