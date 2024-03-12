Последнее обновление: 12.03.2024 15:06

Европарламент проведет дебаты о запрете на импорт агропродукции из РФ и Беларуси

Европарламент во вторник проведет дебаты о запрете импорта агропродукции из России и Беларуси, сообщает RMF24.

Инициативу внес польский евродепутат Анджей Халицки от самой большой политической группы – "Европейской народной партии".

Запрос на дебаты подали уже после утверждения повестки дня сессии, но ожидается, что парламентарии поддержат включение этого обсуждения в график.

"Через два года после начала войны потребительские товары от этих двух режимов все еще попадают на рынок ЕС", – заявил евродепутат, подчеркнув, что считает это экономически неоправданным и неприемлемым с моральной точки зрения.

По его мнению, эмбарго на продукты из России и Беларуси – это один из шагов, которые ЕС может сделать в ответ на протесты фермеров во многих странах.

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