Сейм Польши принял закон о выходе из ДОВСЕ

Парламент Польши проголосовал за выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщила в субботу пресс-служба сейма.

"Сейм принял закон, изменяющий сферу применения договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, - говорится в сообщении. - Парламент Польши подавляющим большинством голосов проголосовал за приостановку участия страны в международном договоре".

ДОВСЕ был подписан СССР в 1990 году, в 1992 году постсоветские страны достигли соглашения о максимальном количестве военной техники, которую они могут иметь на своей территории. Договор являлся бессрочным. Участники имели право выйти из ДОВСЕ при условии заблаговременного уведомления остальных государств об этом решении.

7 ноября 2023 года Россия вышла из ДОВСЕ. В тот же день в НАТО заявили, что входящие в альянс страны приостанавливают участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе.