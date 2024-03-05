Немецкая таможня накрыла контрабанду автомобилей в Россию через Беларусь

Немецкая таможня раскрыла схему контрабандной поставки люксовых автомобилей в Россию через Беларусь в обход действующих санкций.

С июня 2022 года подозреваемые продали в Россию более 400 люксовых автомобилей стоимостью более 28 млн евро под предлогом их экспорта в Беларусь, сообщает presseportal.de и уточняет, что действующие санкции ЕС прямо запрещают экспорт таких товаров.

Власти Германии провели обыски по семи частным и корпоративным адресам в Берлине и Бранденбурге, а также задержали троих подозреваемых 25, 49 и 52 лет. Также арестованы активы в виде денег, недвижимости и автомобилей на сумму более 1 млн евро.