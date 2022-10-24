В Беларуси арестована группа мошенников в сфере продаже большегрузов

Сотрудники ГУБОПиК МВД РБ арестовали группу мошенников, которая завладела деньгами граждан России на сумму около 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета РБ.

«Группу в июле 2018 года создал и возглавил 44-летний уроженец Брестской области. Обвиняемый постепенно вовлек в ее состав и иных участников – шестеро мужчин в возрасте от 26 лет до 41 года. Свою преступную деятельность на территории Республики Беларусь группа осуществляла в период с 2018 по 2021 год», - сказано в сообщении.

Отмечается, что «обвиняемые под вымышленными анкетными данными размещали на одном из российских сайтов объявления о продаже грузовых автомобилей и прицепов» по ценам ниже рыночных.

«При общении по телефону или посредством мессенджеров фигуранты представлялись сотрудниками российской компании и убеждали потерпевших приехать в офис в Минске для непосредственного осмотра понравившихся вариантов грузовиков… для осмотра автомобиля необходимо было заключить договор об оказании услуг и передать около 10% от стоимости выбранного грузовика. Для получения желаемой покупки иностранцы соглашались на это условие», - утверждается в сообщении.

Для осмотра приобретаемого автомобиля покупателям предлагалось проехать в Ошмяны или Молодечно, где уже от других фигурантов они узнавали о том, что выбранный грузовик находится на территории Евросоюза. Далее, требовали заключить договоры на оказание услуг по перегону грузовых автомобилей и прицепов, а также о передаче оставшейся суммы непосредственным продавцам техники.

«В действительности в Европе приобреталась устаревшая автотехника, которая была значительно дешевле уплаченных потерпевшими средств, а также худшего качества. Однако и ею покупатели не могли воспользоваться ввиду значительных сумм таможенных платежей и утилизационного сбора, а также невозможности регистрации и эксплуатации с учетом характеристик на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении.

На данном этапе обвиняемые сообщали покупателям о том, что им по ошибке доставили другое транспортное средство, в связи с чем его необходимо вернуть продавцу в Европу. Участники преступной группы обещали покупателям пригнать выбранный автомобиль или возвратить денежные средства в полном объеме. Если потерпевший соглашался на озвученное предложение, то фигуранты инструктировали его о порядке предоставления документов в таможенный орган либо занимались этим самостоятельно на основании выданной доверенности. В конечном счете после того, как грузовой автомобиль покидал территорию Республики Беларусь, на связь с потерпевшими больше никто не выходил и какие-либо денежные средства им не возвращались.

«Проведенным расследованием установлено более 50 эпизодов преступной деятельности членов организованной группы, а ущерб составил более 1,9 миллиона рублей. Фигурантам предъявлены обвинения по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере) УК РБ. К пяти обвиняемым с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двум – в виде домашнего ареста», - сообщил СК.