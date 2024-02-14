Европейские члены НАТО в 2024 году впервые совместно потратят на оборону более 2% ВВП

В 2024 году члены НАТО в Европе потратят на оборону 380 млрд долларов. Об этом объявил перед министерской встречей НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, это впервые превысит 2% их общего ВВП.

Он также анонсировал, сколько членов НАТО будут тратить на оборону более 2% по итогам 2024 года.

"Я ожидаю, что в этом году 18 союзников будут тратить 2% ВВП. И это также рекорд. Это увеличение в шесть раз с 2014 года, когда только три союзника отвечали этому требованию", – добавил он.

Столтенберг, впрочем, подчеркнул, что для части союзников "впереди большая дорога", поскольку почти половина из 31 государства-члена НАТО до сих пор не достигли двухпроцентного показателя, который является обязательным для всех союзников в Альянсе.