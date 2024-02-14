Последнее обновление: 14.02.2024 17:51

МВФ запустил новый фонд для Украины с бюджетом $65 млн

Международный валютный фонд запустил новый целевой фонд для Украины с запланированным бюджетом в $65 млн, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Фонд развития потенциала Украины (Ukraine Capacity Development Fund, UCDF) приступил к работе 13 февраля, его инаугурационное заседание состоялось при участии заместителя директора европейского департамента МВФ Умы Рамакришнан.

Деньги из фонда UCDF будут направлены на проведение экономических и финансовых реформ, таких как улучшение монетарной политики и сбора налогов, укрепление финансовой добродетели, борьба с коррупцией, а также на техническую помощь по макроэкономическим вопросам.

Фонд поддерживается правительствами Японии, Нидерландов, Словакии, Латвии, Литвы и Ирландии.

К моменту запуска фонда взносы доноров составляют $16,5 млн.



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