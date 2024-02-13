Украине необходимо $42 млрд финансирования для поддержания достигнутых успехов - МВФ

Для поддержания достигнутых успехов Украине необходима международная финансовая помощь в размере $42 млрд. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью CNBC.

По ее словам, Украина заслуживает поддержки международного сообщества своими очень рассудительными внутренними действиями.

"Они собрали налогов на 36% ВВП. Я не знаю много стран, которые это делают даже без войны. Они снизили инфляцию с 27% до 5%. Они восстановили перспективы экономического роста, который сейчас составляет 4,5%", - отметила Георгиева.

Кроме того, Георгиева отмечает, что без международной поддержки все эти достижения могут быть потеряны.

"Очень хорошо, что Евросоюз единогласно поддержал пакет финансовой помощи объемом €50 млрд, и я очень надеюсь, что Конгресс США придет к решению, которое обеспечит эту очень ценную поддержку для Украины", - добавила Георгиева.

Глава МВФ подчеркнула, что Украина, которая борется за международный порядок и уважение к суверенитету, на самом деле борется не только за себя, она борется за то, чтобы мир был более стабильным и лучшим местом для бизнеса для всех.