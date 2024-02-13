Последнее обновление: 13.02.2024 13:38

ЕС готовит первые санкции против компаний из Китая из-за войны в Украине

Европейская комиссия предложила новые торговые ограничения в отношении около двух десятков компаний, в том числе трех, расположенных в Китае, которые обвиняются в поддержке военных действий России в Украине, сообщает Bloomberg.

В санкционный список, который рассматривает ЕС, добавились компании из Гонконга, Индии, Китая, Сербии и Турции. В случае его одобрения китайские юридические лица впервые попадут под санкции ЕС в связи с поддержкой агрессии России в Украине.

ЕС и ранее предлагал внести в санкционный список несколько китайских компаний, но эти предложения были отклонены из-за сопротивления некоторых стран-членов и после того, как Пекин предоставил заверения, что не будет нарушать санкций.

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование