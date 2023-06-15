ЕС может убрать некоторые китайские компании из нового пакета санкций против РФ

Европейский Союз после контактов с Пекином намерен отказаться от планов ограничить торговлю с пятью китайскими компаниями, пишет Bloomberg.

Ранее стало известно, что ЕС в проекте нового пакета санкций против России предложил ограничить экспорт для восьми компаний из Китая из-за того, что они якобы поставляли российским фирмам запрещенные технологии.

По данным собеседника Bloomberg, пять из этих компаний были исключены из списка после заверений китайских чиновников. По оставшимся трем, зарегистрированным в Гонконге, обсуждения продолжаются.

В рамках нового пакета санкций под давлением Франции и Германии был также смягчен новый механизм, который позволит государствам вводить целевые экспортные ограничения на отдельные товары для третьих стран, пишет Bloomberg.

Как предполагалось, такой механизм позволит ЕС бороться с реэкспортом товаров двойного назначения в Россию через третьи страны.