Нацбанк Украины разрешил произвести обмен российских и белорусских рублей

Национальный банк Украины разрешил в период до 31 декабря 2024 года провести безналичный обмен российских и белорусских рублей, которые украинские граждане хранят на банковских счетах.

"... Нацбанк предоставил временную возможность безналичной продажи средств клиентов банков в российских и белорусских рублях", - говорится в сообщении регулятора.

"Продажа российских / белорусских рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз в отношении каждого из видов валюты - российских рублей и белорусских рублей", сказано в сообщении.

Операции разрешены только банкам-нерезидентам, исключая при этом банки РФ и Беларуси. Кроме того, НБУ сохранил запрет на внесение наличных российских и белорусских рублей на счета в банках.

Запрет на денежные операции с российским и белорусским рублем был введен на Украине постановлением НБУ в феврале 2022 года.