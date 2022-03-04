Власти Украины ввели серьезные ограничения на операции с валютой

Национальный банк Украины объяснил, какие операции с иностранной валютой доступны как на территории страны, так и за границей.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, продать иностранную валюту можно в работающих отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках, ограничения отсутствуют. Официальный курс гривни к доллару составляет 29,25 грн/$ и зафиксирован на 24 февраля 2022 года.

"Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года)", - говорится в сообщении.

Кроме того, снять с валютного счета можно валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешена с 1 марта 2022 года), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты со своего счета и засчитать эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022 года).

Продать валюту можно через онлайн-банкинг без ограничений, сообщает УНИАН.

"За рубежом можно использовать платежные карты для снятия наличных и расчетов. Ограничений на безналичные расчеты за рубежом нет", - добавили в Нацбанке.

Отмечается, что запрещены любые операции с использованием российских и белорусских рублей.

Запрещены переводы, в том числе с использованием карты или иного электронного платежного средства, который выпустила платежная система, работающая в РФ и Беларуси. Также такими картами нельзя рассчитаться в Украине: сделать перевод или платеж или снять с них наличные.

Предприятия, которые имеют специальные разрешения и обеспечивают выполнение мобилизационных планов, могут снимать наличными иностранную валюту без ограничений.

В НБУ призвали украинцев пользоваться платежными карточками: осуществлять расчеты можно как с гривневой, так и с валютной карты. Никаких ограничений на безналичные расчеты Национальный банк Украины не вводил.