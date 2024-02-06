Средства инвесторов перетекают из Китая в США

Средства инвесторов перетекают с бирж Китая в акции компаний США, в которых сейчас сосредоточена почти половина капиталов на фондовом рынке планеты. Это наивысший показатель примерно за 20 последних лет, пишет газета Nikkei.

Согласно расчетам базирующейся в Токио исследовательской компании QUICK, по состоянию на 2 февраля, совокупная цена акций компаний США составила 51 трлн долларов. Она увеличилась на 1,4 трлн долларов по сравнению с данными на последний день торгов 2023 года. Это 48,1% всех средств, присутствующих сейчас на мировых фондовых рынках - наивысший показатель с сентября 2003 года.

В то же время с начала нынешнего года биржи Китая, включая Гонконг, потеряли 1,7 трлн долларов. На фондовый рынок страны сейчас приходится примерно 10% средств, присутствующих на биржах планеты. По данным Nikkei, это почти вдвое меньше, чем было на пике этого показателя в июне 2015 года. По мнению газеты, инвесторы теряют надежду на быстрый рост экономики Китая и проявляют растущий интерес не только к США, но и к фондовым рынкам Японии и Индии.

Из 500 компаний с наивысшей в мире капитализацией 236 приходятся сейчас на Соединенные Штаты. Их число увеличилось на 15% по сравнению с ситуацией три года назад. На Китай в этом списке сейчас приходится 35 корпораций. Это на 60% меньше, чем было три года назад.