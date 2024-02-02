Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 2 февраля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,17 копейки или 0,37%, до 3,2127 рубля при объеме торгов $1,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,46 копейки или 0,13% до 3,5436 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 184,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,15 копейки или 0,48% до 4,4643 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6 млн. юаней.