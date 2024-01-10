Продажи легковых автомобилей в декабре 2023 года выросли на 13,84%

Продажи новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в Беларуси в декабре 2023 года составили достигли 3480 автомобилей, что на 423 авто больше по сравнению с ноябрем, говорится в сообщении Белорусской автомобильной ассоциации.

По сравнению с декабрем 2022 года продажи выросли более чем в 2 раза.

Объемы продаж новых автомобилей в IV квартале 2023 года на 42% превысили совокупные продажи III квартала текущего года, отмечается в сообщении.

Объем продаж новых легковых автомобилей в декабре составил 2907 штук или 83,5% рынка. Оставшиеся 16,5% пришлись на легкую коммерческую технику – 573 автомобиля.

Продажи новых автомобилей Geely/BG составили 2076 шт. или 71% рынка новых легковых автомобилей. В сегменте LKW основные продажи пришлись на марку ГАЗ - 445 машин.