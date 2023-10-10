В Беларуси в сентябре было продано 2 тыс. новых автомобилей

В сентябре 2023 года в Беларуси было продано 2058 новых легковых автомобилей, что всего на 0,8% превышает объем продаж в августе, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация.

«По сравнению с сентябрем 2022 года количество проданных легковых авто возросло более чем в 5 раз, а итоги первых 9 месяцев 2023 года превышают продажи аналогичного периода 2022 года на 13,2%. Всё это говорит о том, что ситуация на автомобильном рынке стабилизируется, и после нескольких лет стремительного падения продажи новых легковых автомобилей могут начать постепенно расти», - говорится в сообщении ассоциации. Этому способствует появление новых автомобильных брендов на рынке.