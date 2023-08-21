В Беларуси с начала года собрано 40 тыс. автомобилей Belgee

Белорусско-китайское предприятие "Белджи" с начала 2023 года уже собрало 40 тыс. автомобилей, сообщил в воскресном эфире белорусского госТВ вице-премьер РБ Петр Пархомчик.

"[Лукашенко] была поставлена жесткая задача в этом году произвести 60 тыс. легковых автомобилей. Хочу сказать, что данная задача беспрекословно будет выполнена. По состоянию на сегодняшний день 40 тыс. автомобилей произведено и реализовано", - сообщил Пархомчик.

Он не уточнил, на каком рынке – внутреннем или внешнем - были реализованы эти авто.

По его словам, "следующий год - 2024-й и 2025-й - будет очень сложным".

"Мы должны будем создать за короткий период штамповочное производство для того, чтобы производить все компоненты кузова для нашего предприятия. Нам нужно создать производство по сварке конструкций. Поэтому переходим к этапу создания дополнительных мощностей из расчета в двухсменном режиме работы производить 80 тыс. автомобилей в год", - сообщил вице-премьер.

Он утверждает, что в настоящее время обсуждается возможность локализации производства двигателей внутреннего сгорания.