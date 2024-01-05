В Беларуси приняты поправки в Воздушный кодекс

Лукашенко подписал поправки в Воздушный кодекс, которые позволяют авиакомпаниям отказывать пассажиру в авиаперевозке, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Уточняется перечень случаев одностороннего отказа перевозчика от исполнения договора воздушной перевозки и порядок возврата денежных средств, уплаченных за воздушную перевозку», - говорится в комментарии к закону.

Кроме того, перевозчику предоставляется право на формирование реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Решение о включении пассажира в данный реестр будет приниматься перевозчиком в случае совершения пассажиром правонарушений на борту воздушного судна.

Законом разрешен безбагажный тариф (без включения в стоимость авиабилета услуг по перевозке багажа), что «позволит повысить привлекательность авиаперевозок для пассажиров».

Документом определяется порядок государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов; закрепляется необходимость разработки планов развития аэродромов (вертодромов) гражданской авиации и аэропортов;