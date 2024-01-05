Последнее обновление: 05.01.2024 18:49

В Беларуси приняты поправки в Воздушный кодекс

Лукашенко подписал поправки в Воздушный кодекс, которые позволяют авиакомпаниям отказывать пассажиру в авиаперевозке, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Уточняется перечень случаев одностороннего отказа перевозчика от исполнения договора воздушной перевозки и порядок возврата денежных средств, уплаченных за воздушную перевозку», - говорится в комментарии к закону.

Кроме того, перевозчику предоставляется право на формирование реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Решение о включении пассажира в данный реестр будет приниматься перевозчиком в случае совершения пассажиром правонарушений на борту воздушного судна.

Законом разрешен безбагажный тариф (без включения в стоимость авиабилета услуг по перевозке багажа), что «позволит повысить привлекательность авиаперевозок для пассажиров».

Документом определяется порядок государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов; закрепляется необходимость разработки планов развития аэродромов (вертодромов) гражданской авиации и аэропортов;

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование