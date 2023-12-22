Последнее обновление: 22.12.2023 11:54

Авиакомпании получат право на черные списки пассажиров

Принятые во втором чтении нижней палатой парламента поправки в Воздушный кодекс РБ позволяют авиакомпаниям вводить санкции против отдельных пассажиров и вести черные списки таких пассажиров.

«… предполагается дополнить Воздушный кодекс статьей, регламентирующей отказ в заключении договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в реестр (базу данных) лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком. Ведение такого реестра, а также принятие решения о включении в него пассажиров возлагается непосредственно на авиаперевозчика», - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты.

При этом установлен широкий перечень случаев, когда пассажиру не может быть отказано в воздушной перевозке.

Авиакомпании также получат право на формирование тарифа, не предусматривающего норму бесплатного провоза багажа.

Поправки также регламентируют новый порядок государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов. При этом эксплуатация неучтенных гражданских беспилотных летательных аппаратов запрещается.

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