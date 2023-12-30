МАРТ РБ разъяснил особенности нового госрегулирования цен

МАРТ Беларуси в связи с запуском с 1 января новой системы государственного регулирования цен опубликовал отдельные разъяснения, как применять постановление Совмина №713(4).

- на остатки товаров, регулирование которых впервые вводится постановлением № 713(4) (поименованы в части первой п.3 постановления), цены должны быть приведены в соответствие с постановлением №713 в течение 10 рабочих дней после официального опубликования постановления, то есть до 16 января 2024 г. включительно;

- на иные остатки товаров – в течение 5 рабочих дней после официального опубликования постановления, то есть до 9 января 2024 г. включительно (за исключением остатков, которые являются остатками, сложившимися на 26 октября 2022 г. и до настоящего времени не было нового поступления таких же товаров);

- остатки товаров, сложившиеся на 26 октября 2022 г., при условии, что до настоящего времени не было нового поступления таких же товаров, реализовываются в порядке, предусмотренном п.16 постановления №713.

«Обращаем внимание субъектов хозяйствования, что под остатками товаров понимаются все товары, которые оприходованы и по которым сформированы цены на дату вступления в силу постановления № 713 (4), то есть 1 января 2024 г. При формировании с 1 января 2024 г. цен на новые поступления необходимо руководствоваться нормами постановления № 713 с учетом изменений, внесенных постановлением № 713 (4)», - также сказано сообщении ведомства.