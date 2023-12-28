В Беларуси утвержден список профессий без квот для мигрантов на 2024 год

Минтруда Беларуси утвердило перечень профессий рабочих и должностей служащих, на которые власти готовы привлекать мигрантов вне квот и разрешений на проживание.

Согласно постановлению ведомства в перечень профессий рабочих включены водитель автомобиля; бетонщик; животновод; каменщик; маляр; оператор машинного доения; повар; плотник; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений; санитар(ка); слесарь механосборочных работ; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь-ремонтник; токарь; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; швея; штукатур; фрезеровщик; электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В перечень должностей служащих включены агроном; акушерка; ветеринарный врач; ветеринарный фельдшер; врач-специалист (всех медицинских специальностей); зоотехник; инженер; инженер-конструктор; инженер-механик; инженер-программист; инженер-технолог; инженер-энергетик; медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей); помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи; фельдшер (всех медицинских специальностей).

Постановление ведомства вступает в силу с 1 января 2024 года.