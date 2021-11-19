В Беларуси узаконят возможность временной дистанционной работы

Минтруда и соцзащиты Беларуси на прошедшем сегодня заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам анонсировало поправки в трудовое законодательство, которые в том числе узаконят временную дистанционную работу.

Речь идет о поправках в Трудовой кодекс, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, кодекс дополняется нормами, которыми предусматривается, что «дистанционная работа сможет иметь не только постоянный характер, но и временный (не более шести месяцев в календарном году), а также осуществляться путем чередования работы дистанционно и на рабочем месте в организации (комбинированная работа)».

Договоренность об условиях такой работы наниматель и работник смогут достигнуть как при приеме на работу, так и в период трудовой деятельности. Выполнение дистанционной работы на временной основе не потребует внесения изменений в трудовой договор и будет осуществляться на основании приказа нанимателя. Условие о выполнении комбинированной работы должно будет включаться в трудовой договор.

Еще одна поправка предусматривает право работника на освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка по месту работы. Количество свободных от работы дней будет определяться в зависимости от возраста работника. Такое право будет реализовываться путем подачи работником заявления. При этом день освобождения от работы будет согласовываться работником с нанимателем.

Кроме того, предлагается более гибкие подходы при использовании права на оплачиваемый свободный день в неделю родителями, воспитывающими троих и более детей в возрасте до шестнадцати лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. Предусматривается возможность по заявлению работника и по согласованию с нанимателем вместо одного свободного дня в неделю устанавливать работнику сокращенную продолжительность работы (смены) на один час с сохранением заработной платы.

Устанавливается право работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по его заявлению, получать вместо молока или равноценных пищевых продуктов денежную компенсацию.