Власти Беларуси сократят финансирование космической программы ради картофелехранилища

Совмин Беларуси решил сократить предусмотренные бюджетом ассигнования на космическую систему дистанционного зондирования Земли ради строительства картофелехранилища.

"… увеличить в 2023 году расходы республиканского бюджета … на 2 258 112 рублей для реализации пилотного инновационного проекта "Строительство картофелехранилища на 20 тыс. тонн. 1-й пусковой комплекс" на республиканском производственном дочернем унитарном предприятии "Толочинский консервный завод", - говорится в постановлении №935 от 26 декабря 2023 года.

«Расходы [на картофелехранилище] … увеличить за счет уменьшения расходов республиканского бюджета по функциональной классификации, предусмотренных Национальной академии наук Беларуси на иные общегосударственные вопросы для создания Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли, – на 2 088 567 рублей», - сказано в документе.

Также будут сокращены расходы на мониторинг и оперативные социсследования и соцопросы населения на 47 945 рублей, и расходы на выполнение работ по организации производства продукции научными организациями НАН на 121 600 рублей.