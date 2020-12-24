Депутаты Мингорсовета утвердили бюджет и инвестпрограмму Минска на 2021 год

Депутаты Мингорсовета сегодня продуктивно поработали и утвердили бюджет столицы Беларуси на 2021 год, а заодно и инвестиционную программу Минска.

Как сообщалось, бюджет Минска в 2021 году будет дефицитным: доходная часть планируется в размере более 5,55 млрд. рублей, что на 6% больше, чем ожидаемый бюджет 2020 года, расходная часть вырастет на 1% и составит 5,75 млрд. рублей.

Почти половина доходов, 48% или 2,77 млрд. рублей будут направлены на финансирование социальной сферы. Более 21% составят расходы на здравоохранение и около 22% — на сферу образования.

На коммунальное хозяйство будут потрачены 637,4 млн. рублей, из которых 59% предусмотрено на благоустройство городских территорий, 23% — на капремонт, 9,2% — на текущий ремонт жилфонда.

Работа общественного транспорта обойдется в 374 млн. рублей.

Общий объем средств инвестпрограммы предусмотрен в объеме 653 млн. рублей, в программу на 2021 год включены 264 объекта. В стадии строительства находятся 100 проектов, предусмотрено проектирование 164 объектов.

Наиболее финансируемыми сферами станут транспорт, здравоохранение, инженерно-транспортная инфраструктура, образование, благоустройство.

Впрочем, насколько «хорошо» у властей Минска с распределением доходов говорит следующий факт. Телеграм-канал @transport_minska сообщил, что в 2021 году на строительство третьей линии метро из бюджета Минска будет направлено около 200 млн рублей (практически $78 млн). Всех этих денег хватит лишь примерно лишь на 1 км тоннеля. А ведь есть еще и станции, что говорит о возможном срыве запланированного на 2023 год всей 3-й линии метро.