Власти Южной Кореи расширили перечень товаров, поставки которых запрещены в Россию и Беларусь после военного вторжения РФ в Украину.

В печенье запрещенных для экспорта в РФ и РБ товаров добавлены 682, сам перечень расширен 1159 товарных позиций, сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

«Добавленные в перечень наименования включают тяжелую строительную технику, вспомогательные батареи, станки, детали самолетов и другие товары, которые, вероятно, могут быть использованы в военных целях», - говорится в сообщении.

В частности, вводится запрет на экспорт легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 тыс. куб. см.

Решение вступит в силу в начале 2024 года. При наличии подписанных до принятия этого решения контрактов, а также в случае поставок в дочерние компании, разрешение на экспорт будет выдаваться в индивидуальном порядке поле тщательного рассмотрения документов.

Отмечается, что ведомство совместно с Таможенной службой Южной Кореи будет тщательно расследовать и пресекать несанкционированный экспорт товаров, в том числе и через третьи страны.