Последнее обновление: 28.03.2022 15:59

Южная Корея запретила экспорт электроники в РФ и Беларусь

Правительство Южной Кореи согласовало ограничения в отношении Российской Федерации и Беларуси за вторжение в Украину.

Отныне страна не будет поставлять в эти государства 57 нестратегических товаров, заявил первый заместитель министра финансов Ли Еог Вон на собрании оперативной группы по чрезвычайным ситуациям, передает УНИАН.

В частности, Корея усиливает экспортный контроль в отношении России и Беларуси, запретив поставки нестратегических товаров и технологий. Это прежде всего касается полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.

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