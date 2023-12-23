Байден подписал рекордный оборонный бюджет США на 2024 год

Президент США Джо Байден в пятницу, 22 декабря, подписал Акт об ассигнованиях на национальную оборону, который предусматривает рекордные 886 миллиардов на оборонные нужды в 2024-м фискальном году.

Байден в заявлении приветствовал принятие закона, который предоставляет "критически важные полномочия, которые мы нуждаемся в создании армии, необходимой для сдерживания будущих конфликтов, одновременно поддерживая военнослужащих, их супругов и семьи, ежедневно выполняющих эту миссию".

Он одновременно высказал несколько оговорок к положениям Акта, которые, по его мнению, ограничивают способность президента США представлять страну на международной арене и могут привести к раскрытию конфиденциальной информации.

Конгресс окончательно согласовал Акт 14 декабря. Его финальная версия не содержит ряда поправок, принятых республиканцами в Палате представителей против, как они говорят, "левачества" в Пентагоне.

Среди прочего, финальная версия документа не содержит ограничений на политику Пентагона в отношении абортов и запрета Пентагона финансировать лечение работников и военных, относящихся к гендерной дисфории.

В то же время, там осталось положение о продолжении противоречивой программы слежения за иностранцами со стороны Федерального бюро расследований до начала 2025 года.

Законопроект продолжает действие Инициативы по предоставлению безопасности помощи Украине, санкционируя в ее пределах выделение 300 миллионов долларов на 2024 и 2025 финансовые годы (т.е. до сентября 2025-го).