Последнее обновление: 16.12.2022 09:26

Сенат США одобрил военный бюджет на 2023 год

Сенат американского Конгресса вслед за Палатой представителей одобрил военный бюджет страны на 2023 финансовый год на сумму $858 млрд.

Из них $817 млрд будут выделены на нужды непосредственно министерства обороны, сообщает CNN.

Отмечается, что нынешний бюджет на 8% превышает предыдущий - на 2022 финансовый год, и предусматривает выделение на $45 млрд средств больше, чем весной запрашивал Белый дом.

На европейскую инициативу сдерживания выделяются $6 млрд, что на $2,1 млрд больше запроса, составлявшего $3,9 млрд.

В документе предлагается выделить $800 млн на военную помощь Украине, в рамках которой Пентагон может заключать контракты на поставки Киеву нового оружия и экипировки. Также проект бюджета требует от администрации США представить рассчитанный на краткосрочную и среднесрочную перспективу план оказания Украине, в том числе ее ВВС, помощи в сфере безопасности.

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