Украина получила третий транш МВФ

Украина получила третий транш Международного валютного фонда в размере около $900 млн (SDR 663,9 млн) в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На счета Украины поступило около $900 млн от МВФ. Эти средства пойдут на финансирование первоочередных бюджетных расходов. Благодарен Кристалине Георгиевой и команде МВФ за быстрые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины по внедрению реформ", – написал премьер в соцсети Х (Twitter).