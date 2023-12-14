Последнее обновление: 14.12.2023 13:32

ЕС накануне саммита разморозил €10 млрд для Венгрии

Решение разблокировать для Венгрии часть невыплаченных средств - €10 млрд - принято накануне саммита Евросоюза в Брюсселе, где будет обсуждаться помощь Украине и ее вступление в ЕС.

"Будапешт выполнил условия Хартии ЕС об основных правах, касающиеся независимости судебной власти", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Еще €6,3 млрд евро все же останутся заблокированными, поскольку "Венгрия не устранила нарушения принципов верховенства права".

Ожидается, что Венгрия снимет вето с помощи Украине на сумму €50 млрд.



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