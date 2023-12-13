Tesla из-за проблем с автопилотом отзывает свыше 2 млн электромобилей

Американская Tesla отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автоматическим рулевым управлением Autosteer. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Кампания затронет Model S, которые были выпущены в 2012-2023 гг., Model X производства 2016-2023 гг., Model 3 выпуска 2017-2023 гг. и Model Y, которые сошли с конвейера в 2020-2023 гг.

Таким образом, будут затронуты практически все проданные в США электромобили Tesla, отмечает ABC News.

В определенных обстоятельствах при включенном автопилоте, когда водитель "не несет ответственности за управление автомобилем и не готов вмешиваться в управление в случае необходимости или не может распознать, работает ли система Autosteer, может возрасти риск аварии", говорится в сообщении NHTSA. В связи с этим управление считает, что в некоторых случаях функций системы может быть недостаточно для предотвращения неправильного ее использования водителем.

Tesla для устранения проблемы обновит ПО электромобилей дистанционно.