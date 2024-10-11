Tesla представила беспилотное такси Cybercab стоимостью меньше $30 тысяч

Американский производитель электромобилей Tesla на мероприятии в четверг представил беспилотное двухместное такси Cybercab без руля и педалей, а также более крупный многоместный Robovan.

По словам главы компании Илона Маска, у Tesla есть 21 Cybercab, а в общей сложности 50 автономных автомобилей находились в студии Warner Bros., где проходила презентация, пишет CNBC.

Беспилотные автомобили будут "маленькими комфортабельными гостиными", а их безопасность будет в 10 раз выше, чем у машин с водителем-человеком.

Маск сказал, что его стоимость будет составлять менее $30 тыс. Компания планирует начать производство Cybercab до 2027 года в больших объемах.

Илон Маска также пообещал, что обычные электромобили Tesla, такие как Model 3 и Model Y, достигнут полной автономности (без присутствия человека) и появятся на дорогах Техаса и Калифорнии в 2025 году, в дальнейшем везде, где это будет разрешено, сообщает MarketWatch.

Robovan - футуристического вида транспортное средство, которое сможет перевозить до 20 человек или грузы.

Маск также представил обновленную версию гуманоидного робота Tesla Optimus для личного и домашнего использования, который, по его словам, станет "приятелем" для любого.

И Cybercab, и Robovan имеют некоторые общие черты с Cybertruck, включая внешний вид корпуса из нержавеющей стали. Маск также сказал, что Cybercab и Robovan не будут иметь разъема для зарядки и будут заряжаться с помощью индукции на специальных площадках.

"Будущее должно выглядеть как будущее", - сказал бизнесмен.