Рост валютных резервов Китая в ноябре превысил прогнозы аналитиков

В ноябре валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, увеличились до $3,172 трлн по сравнению с $3,101 трлн в предыдущий месяц. Об этом говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до $3,12 трлн, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали $3,137 трлн.

Курс юаня в прошлом месяце вырос на 2,6% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подешевел на 3,1% относительно корзины основных мировых валют.

Резервы золота в КНР в стоимостном выражении на конец ноября составляли $145,7 млрд, увеличившись по сравнению со $142,17 млрд месяцем ранее.