Правительства Украины и Польши готовят меры для разблокировки границы

Представители ответственных за инфраструктуру ведомств Украины и Польши встретились в Варшаве, обсуждая меры для снятия блокады польских перевозчиков на границе, и уже согласовали несколько пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщают украинские медиа.

Утверждается, что стороны уже согласовали открытие пункта пропуска "Угринов – Долгобычув" для проезда пустых грузовиков. Также согласовано создание в системе "еЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Краковец – Корчова".

Также согласован запуск пилотного проекта с регистрацией в системе "еЧерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице" сроком в один месяц.

"Вопрос отмены или изменений "транспортного безвиза" не обсуждался и не был на повестке дня", – отметили в Минвосстановления.

Кроме того, там назвали неприемлемым требование польских перевозчиков о том, чтобы "Угринов – Долгобычув" и "Нижанковичи – Мальховице" работали только для транспорта с регистрацией в странах ЕС.

"Такая позиция неприемлема для Украины и Европейского Союза, ведь это дискриминационная норма по отношению к другим странам. Последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС с участием руководства Директората Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности (DG MOVE) 30 ноября", – отметили в министерстве.

В то же время, сообщили в министерстве, готовятся "стратегические решения", которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе и уменьшить напряжение в вопросе автомобильных перевозок.

"Ключевыми позициями являются улучшение пропускной способности имеющихся пунктов пропуска, в частности эффективности фитосанитарного и других видов контроля, для соблюдения меморандумов, регулирующих количество грузовиков пропущенных через границу. Также речь идет о разработке Плана действий по развитию украинско-польских пунктов пропуска (с украинской стороны стратегия развития уже готова)", – рассказали в министерстве.