Последнее обновление: 28.11.2023 19:12

В Польше предложили решение для разблокирования границы с Украиной

Одна из ассоциаций польских перевозчиков, не вовлеченная в блокирование границы с Украиной, предложила свое видение компромисса, что частично удовлетворило бы интересы блокировщиков, сообщает RMF24.

Ассоциация TLP предлагает обязать отдавать 50% всех транспортных услуг в товарообороте с Украиной польским перевозчикам. По их предложению, если компания-импортер или экспортер товаров отдает больше заказов украинским перевозчикам, ей грозит штраф в размере 30% от годового дохода.

Кроме того, предложение требует регистрировать все перевозки украинскими перевозчиками в системе SENT.

Руководитель ассоциации Мацей Вронский считает, что бронирование не менее 50% услуг перевозки товаров в торговле с Украиной позволит достичь примерно тех же целей, что и система с разрешениями, и Польша таким образом не будет нарушать соглашения между Украиной и ЕС.

Он отметил, что решение нужно как можно быстрее, потому что от блокады границы польскими перевозчиками страдает не только Украина, но и многие польские компании.

По мнению Вронского, для принятия такого законопроекта не обязательно ждать формирования полноценного нового правительства.

Также TLP предлагает, чтобы комитет Сейма по инфраструктуре создал межпарламентскую рабочую группу с Украиной, которая бы занялась проблемами, которые существуют в процедуре пересечения границы, и поиском решений для сокращения времени на очереди и таможенные процедуры.

"Мы много лет видели нежелание украинской власти предложить решения, которые бы упростили трансграничное движение. Это поднимает вопрос, каковы мотивы. Особенно когда мы получаем сигналы, что некоторые чиновники на границе используют сложную ситуацию для собственной выгоды", – заявил Вронский.

По его мнению, уместно, чтобы ситуацию по обе стороны границы оценивали представители законодательной власти, которые напрямую не связаны с административным звеном.

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